افتتاح معرض زهور الربيع الـ90 بمشاركة 200 عارض

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم السبت، بافتتاح معرض زهور الربيع الـ90 بالمتحف الزراعي في الدقي بالجيزة، وكذلك افتتاح معرض السلع الغذائية المقام على هامش معرض زهور الربيع، بحضور بعض السفراء وقيادات الوزارة ومحافظة الجيزة ونقيب الزراعيين.

‏ وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل اليه انتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج في مصر وايضا بالتنظيم الرائع للمعرض.

‏وصرح بأن المعرض يضم حوالي 200 عارض وأكثر من 1000 نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار.

وأضاف القصير أن المعرض يشهد أيضا مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، موضحا أن الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرا لأهميتها لسوق المحلي أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن معرض "زهور الربيع" له آلاف الزائرين الذين ينتظرونه كل عام سواء لشراء الزهور والورود أو للاستمتاع بمناظرها الجميلة.

‏وأكد أن المعرض يأتي هذا العام يقام تحت شعار "100 مليون شجرة"، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي وتستهدف التوسع في زيادة نسبة المسطحات الخضراء والتشجير لما له من فؤائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية، وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتحسين نوعية الهواء والصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة مطالبا العارضين ومنتجي نباتات الزينة والزهور بالمشاركة في هذه المبادرة.



وقال "القصير" إن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" المقام على هامش معرض زهور الربيع يشارك فيه 50 عارضا ويستهدف بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “لمحاربة الغلاء”.

من ناحيتها، أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها المشاركة في افتتاح معرضا زهور الربيع الـ90 و"خير مزارعنا لأهالينا"، مؤكدة أن هناك تعاون كبير وبناء مع وزارة الزراعة لأن معظم المستفيدين من خدمات التضامن هم سكان الريف والمزارع المصري وأشارت إلى أن التعاون بين الوزارتين يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتربية الدواجن والمواشي وخدمة المزارعين والمراة الريفية بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت "القباج" أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية، فإن الوزارة تقدم أيضا قروض مسيرة ومنح للمزارعين الصغار كما تسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

من ناحيته، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن هناك تنسيق كبير بين وزارة الزراعة والمحافظة من نجاح المعرض، داعيا مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، مؤكداً أن المعرض يشهد سنوياً زيادة كبيرة من المواطنين نظراً لجودة المنتجات المعروضة.

ومن جهته، قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن معرض زهور الربيع الذي تم افتتاحه اليوم مفتوح أمام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا ولمدة شهر.

واضاف عزوز أن معرض زهور الربيع، في نسخته 90 هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

‏ومن جهتهم، أعرب بعض العارضون عن شكرهم للدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة على دعم المعرض والذي ينتظرونه كل عام في هذا الموعد، مؤكدين أن صناعة وزراعة الزهور ونبات الزينة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة، حيث يتم حاليا تصديرها إلى الخارج.