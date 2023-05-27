السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لرفع الإنتاجية ومواجهة الملوحة.. شبكات صرف مغطى في 3153 فدانا

تجديد شبكات الصرف
تجديد شبكات الصرف المغطى

واصلت هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مد خطوط وشبكات الصرف المغطى بالأراضى الزراعية بمختلف المحافظات، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف إنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة بدلتا نهر النيل، إضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى انتهى عمرها الافتراضى، وذلك بهدف الحد من ملوحة التربة الزراعية والتخلص من بقايا المبيدات لتحقيق إنتاجية عالية للمحاصيل المختلفة.

تجديد شبكات الصرف المغطى فى زمامات الأراضي الزراعية

كذلك، تسعى هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، إلى استكمال أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمامات الأراضي الزراعية التى انتهى فيها العمر الافتراضي للشبكة، وذلك بهدف الحفاظ على جودة التربة الزراعية وخاصة فى مناطق الدلتا، وأيضا التخلص من بقايا المبيدات الضارة بها.

مد خطوط وشبكات الصرف المغطى بالأراضى الزراعية

في ذات الإطار، واصلت هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة أبودنقاش الغربية زمام 3153 فدان من الأراضى الزراعية التابعة لزمام الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم، وذلك ضمن خطة تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف، إضافة إلى تنفيذ أعمال تطهير المصارف العامة ضمن خطة مشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات القديمة.

إنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة

الجديربالذكر أن وزارة الموارد المائية والري، انتهت من تنفيذ مد شبكات الصرف المغطى فى زمامات تبلغ مساحتها 6.00 مليون فدان من الأراضى الزراعية بمحافظات الوجهين البحري والقبلي للحد من ملوحة التربة الزراعية، ضمن خطة استراتيجية تنفذها هيئة الصرف، بهدف إنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة، وأيضا إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة 2.30 مليون فدان من الأراضى الزراعية بمختلف أنحاء مصر.

إنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة
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