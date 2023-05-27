السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صانع البهجة "أكورديونيلا" بقصر الأمير طاز.. وشعراء الإسكندرية فى ضيافة بيت الشعر غدًا

فريق أكورديونيللا
فريق أكورديونيللا

يستضيف قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء غد الأحد، حفلا فنيا لفريق "أكورديونيللا" للموسيقى.

ومن المقرر أن يقدم الفريق مجموعه متميزة من الألحان الشرقية والغربية المتميزة بقيادة المؤلف الموسيقى وعازف الأكورديون رفيق جمال بمشاركة الفنانين أحمد عادل على الدرامز، ودانيال جوزيف على الجيتار.

جدير بالذكر أن الفريق تأسس عام 2021 وشارك فى عدد من الحفلات بقصر البارون إمبان، ودار الأوبرا، وملتقى شعراء الإسكندرية فى بيت الشعر العربى.

وفى السابعة مساء نفس اليوم؛ يستضيف بيت الشعر العربى ملتقى " شعراء من الإسكندرية"، على أن يشارك فى الملتقى: الناقد الدكتور محمود الضبع، الإعلامية إيمان الشامية، محمد خميس، يونس أبو سبع، عمر هلال، محمود جمعة، رشا زقيزق، إبراهيم ملكوت، مروة نبيل، طارق محمود، محمد عبد الرحيم، يحيى خليفة، وعبد المنعم شريف.

وأقام قصر الأمير طاز، أمس الجمعة، حفلا لمحبي آلة العود للثنائي الشهير دينا وغسان، وأهدى الثنائي الجمهور مقطوعتين جديدتين تعزف لأول مرة باسم "يوم جديد" تأليف دينا عبد الحميد وهي تعبر عن اليوم الجديد كفرصة جديدة مملوءة بالتفاؤل والأمل، كما قدم "غسان اليوسف أحدث مؤلفاته "عسلية"، وهي تعبر عن فرحة الأطفال في مصر عند تناولهم" العسلية "في المناطق الشعبية التراثية بالقاهرة، ومنها ينتقل إلى صعيد مصر أصل هذه الحلوى.

كما قدم الثنائى مجموعة من أحدث أعمالهما منها: "حياة "، "صباح صعيدي"، "رحالة السلام"، و"غزال"، بالإضافة لعزف مقطوعات من التراث المصري والسوري.

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدان أول ثنائي يعزف على آلة عود واحدة، وتفردا بعزف تقنية" أصبع ووتر "، شاركا في العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية منها مهرجان العود بتطوان بالمغرب، وأقاما العديد من الحفلات في عدد من الأماكن الثقافية بمصر وخارجها.

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