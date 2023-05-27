السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان: نسعى لتطوير منظومة الكتاب الجامعي والتحول للإلكتروني

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الكاتب الصحفي أشرف بدر مهدي، مدير عام مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات “مؤسسة الأهرام”، وهاني عباس مدير التسويق والتدريب، في إطار رؤية الجامعة للتحول الرقمى وتوقيع برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لتنفيذ مشروع التحول الرقمي لكافة رسائل الماجستير والدكتوراة المسجلة على ميكروفيش للإدارة العامة لمكتبات جامعة حلوان وتطوير منظومة البحث لخدمة الطلبة والباحثين.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أهمية هذا البرتوكول في ظل خطة الجامعة للتحول الرقمى في كافة قطاعاتها،  وسعي الجامعة لتطوير منظومة الكتاب الجامعي والتحول للكتاب الإلكتروني بكامل المواصفات المطلوبة، لافتا إلى أن الجامعة تحتوي على مايقرب من ١٠٠٠ برنامج وحوالي ١٠ آلاف مقرر، كذلك تسعى الجامعة للتحول الرقمى في مجال الأبحاث العلمية ورسائل الدكتوراه والماجستير.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى دور مؤسسة الأهرام في إثراء الحياة الثقافية المصرية والعربية على مر العصور، داعيًا إلى ضرورة استكمال دورها والتعاون لإطلاق مبادرة للقراءة بالتعاون مع مؤسسة الأهرام والجهات المعنية بهدف تنمية الوعي الثقافي للشباب وطلاب الجامعات.

وتابع قائلا، إن خطة الجامعة للتحول الرقمى تأتى في إطار تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، وتحقيقا لإثراء قيم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمضاعفة القدرات المعلوماتية والرقمية، ودعماً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.

من جهته، أكد أشرف بدر، مدير مركز الأهرام للمعلومات، أن توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة حلوان يعد بداية لتعاون أشمل للعديد من الأنشطة والخدمات بين الأهرام والجامعة، من بينها رقمنة الكتب التاريخية، وأرشفة وفهرسة المكتبات واللوحات إلكترونيا، ووضع آليه عمل لتحويل الكتب الجامعية التى تدرس لطلاب كل كليات الجامعة والمناهج الدراسية إلى شكل إلكتروني تفاعلي، يسهل الحصول عليه من خلال منصة الجامعة.

وقال بدر إن المركز لديه خبرة طويلة فى عمليات الأرشفة بأحدث النظم الإلكترونية والميكروفيلمية، مبينا أن إدخال التكنولوجيا والميكنة إلى الجامعات سيسهم في التحول للمجتمع الرقمي، وتقليل معدلات أداء الخدمات للطلاب والباحثين، والعمل على خلق مستوى تعليمى قوي وتنافسي، وأن جامعة حلوان هى أول جامعة ستطبق نظام التحول الإلكترونى لكل رسائل الماجستير والدكتوراة، ومن المقرر ان يستغرق تنفيذ المشروع 6 أشهر فى مرحلته الأولى.

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