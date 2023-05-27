22 طلب مناقشة عامة أمام مجلس النواب غدًا

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، غدًا الأحد، حيث يناقش المجلس 22 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة.

وجاءت طلبات المناقشة العامة طبقا لجدول أعمال الجلسة كالتالي: