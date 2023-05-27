22 طلب مناقشة عامة أمام مجلس النواب غدًا
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، غدًا الأحد، حيث يناقش المجلس 22 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة.
وجاءت طلبات المناقشة العامة طبقا لجدول أعمال الجلسة كالتالي:
- العضو نادر الخبيري وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المزارعين للتوسع في الزراعات الاستراتيجية.
- العضو نادر الخبيري وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بصناعة الدواء.
- العضو علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز القدرة التنافسية في ظل الحوكمة والتنافسية العالمية.
- العضو علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رعاية المتفوقين للدراسة بالجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية.
- العضو علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
- العضو علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وإشراك القطاع الخاص بتلك المنظومة.
- العضو مرثا محروس وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دمج التجارة الالكترونية للاقتصاد الرسمي.
- العضو عايدة السواركة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص العمل لأبناء محافظة شمال سيناء.
- العضو هالة أبو السعد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ مبادرة تبطين الترع وتغطية المصارف.
- العضو عايدة السواركة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن جذب القطاع الخاص لمشاركته في خطة تنمية سيناء.
- العضو هالة أبو السعد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري، وتصحيح الوضع القانوني للأراضي الزراعية.
- العضو رشا كليب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن جذب وتحفيز الاستثمارات الخاصة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
- العضو سحر بشير وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة العلاج البيولوجي لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة.
- العضو هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التحول للاقتصاد الأخضر لإنتاج الطاقة.
- العضو هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع الابتكار والاختراع وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي.
- العضو هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المرأة في الوظائف القيادية بقطاع الطاقة المتجددة.
- العضو هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن منظومة إعادة تدوير القمامة.
- العضو علاء عابد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.
- العضو علاء عابد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع جودة المنتج المصري لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.
- العضو علاء عابد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من الرمال السوداء.
- العضو نادر الخبيري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية تعظيم إنتاج وتصنيع محصول القطن.
- العضو نادر الخبيري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مد مظلة التأمين الصحي ليشمل كل المواطنين.