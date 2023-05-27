التربية النوعية بسوهاج تحتفل بختام الأنشطة الطلابية وتكرم المتميزين

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بكلية التربية النوعية، والذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

وفي بداية الحفل، ألقى الدكتور مصطفى عبدالخالق، كلمة هنأ فيها جميع منسوبي الكلية على قرب انتهاء العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والذي شهد فعاليات وأنشطة متنوعة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتنمية قدراتهم ومواهبهم المختلفة حسب ميولهم ورغباتهم، كما ساهمت في اكتسابهم عدد من المهارات الفردية والجماعية والصفات الشخصية الإيجابية.

وأكد أن الجامعة تحرص على توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الطلابية باعتبارها من أهم دعائم وأسس منظومة العمل الجامعي، يتم من خلالها تحقيق نمو متكامل ومتزن للطلاب عن طريق ممارسة قيم وسلوكيات بناءة لمواجهة تحديات حاضر المجتمع ومستقبله، موجهًا الشكر لإدارة الكلية على جهودها المتواصلة من أجل دعم ورعاية أبنائها المتفوقين والمتميزين.

من جانبه، أشاد الدكتور عبدالناصر يس، بالنشاط الطلابي المتميز الذى قدمه طلاب التربية النوعية هذا العام، موضحًا أن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة يولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية، ويحرص كل عام على إعداد خطة متكاملة ومتجددة تواكب التطور السريع فى المجتمع وتلاءم احتياجات وقدرات الطلاب.

كما يقدم كل أوجه الرعاية والدعم من أجل تشجيع الطلاب وزيادة مساحة المشاركة فى مختلف الفعاليات والأنشطة التى تنفذها الجامعة على مدار العام، مقدمًا الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، والإدارات الفرعية بالكليات على ما يبذلوه من مجهودات مضنية، من أجل مساعدة الطلاب على تنمية قدراتهم واهتماماتهم فى الاتجاه المرغوب، وإبراز الطلاب المتميزين ودعم الموهوبين منهم.

وفى كلمتها، قدمت الدكتورة لمياء أبو زيد، التهنئة لأبناء الكلية على تفوقهم دراسيًا وتميزهم على مستوى الأنشطة الطلابية، موضحة أن كلية التربية النوعية من الكليات المتخصصة التي تسهم في إعداد جيل من الشباب المتكامل الشخصية القادر على الإنتاج والعطاء، وتحقيق الرقي والتقدم للمجتمع، موجهة الشكر لرئيس الجامعة على دعمه اللامحدود واهتمامه بتنفيذ الفعاليات والأنشطة بالشكل الأمثل، مقدمة شكر مماثل لكل من ساهم في تنظيم وتنسيق الاحتفالية وخروجها بالمظهر اللائق باسم الجامعة.

وقالت نهى أحمد، مديرة إدارة رعاية الشباب بالكلية، إنه في نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة الطلاب المتميزين في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى تكريم المتميزين الحاصلين على مراكز أولى سواء على مستوى الكلية أو الجامعة، وأيضًا تكريم أوائل الدفع.

وأضاف طارق المصري، منسق الحفل، أن الاحتفالية شملت عدد من الفقرات ومنها عرض فيديو تسجيلي للأنشطة الطلابية بالكلية، إلى جانب فقرات فنية وغنائية من تقديم فريق كورال الكلية.