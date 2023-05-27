"التخطيط": 13 مليار جنيه لتنفيذ 225 مشروعًا بخطة 2022/ 2023 فى دمياط

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة دمياط لعام 2022/ 2023، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2022/ 2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يسهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وأضافت «السعيد» أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق دون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط، أوضحت «السعيد» أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 225 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة عام 2022/ 2023 تبلغ 13 مليار جنيه، بنسبة زيادة 100% عن خطة 2021/ 2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مبادرة "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 2022/ 2023، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 9,6 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 74%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 783,6 مليون جنيه بنسبة 6%، ثم قطاع الصحة باستثمارات تبلغ 544,1 مليون جنيه بنسبة 4%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 462 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع التنمية المحلية 439,7 مليون جنيه بنسبة 3%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 9%.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة دمياط بلغ 28 قرية، وبلغ عدد المستفيدين 245 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، والتي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة، في إنشاء 12 مجمعا للخدمات الزراعية، 13 نقطة إسعاف، 20 وحدة صحية، 373 فصلا دراسيا، 45 مدرسة، إلى جانب 4 محطات مياه شرب، 28 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 6 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 5 وحدات اجتماعية، فضلا عن إنشاء 33 برج شبكات محمول وتوصيل شبكة الألياف الضوئية، 25 مركز شباب، 12 مجمع خدمات حكومية، 10 مكاتب بريد، 2 نقطة شرطة، فضلا عن تأهيل وتبطين ترع بطول 100 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 380 كم، وإنشاء 11 كوبري ري.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة دمياط في خطة 2022/ 2023 تتمثل في توجيه نحو 436 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب، وتوجيه 15 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 49 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية يبلغ عدد المشروعات التنموية 63 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في قطاع التنمية المحلية في رصف طرق محلية بحوالي 105,3 مليون جنيه، وتوجيه 26,3 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.