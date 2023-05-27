السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أمسية "بكرة إجازة" تروي حياة رموز الفن والثقافة بساحة الهناجر

ساحة الهناجر
ساحة الهناجر

أقام قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الجمعة، أمسية غنائية شعرية تحت عنوان "بكرة إجازة" إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.
جاءت الليلة ضمن سلسلة أمسيات "بهجة الروح" التي يقدمها القطاع كخدمة ثقافية وفنية للجمهور، وقد ألقت الضوء على ضرورة الاستفادة من الإجازة في تنمية الهوايات والمهارات واكتشاف المواهب، كما تضمنت الأمسية مجموعة من القصائد الشعرية تحكي قصص كفاح رموز من الفن والثقافة، محببة للأطفال وساهمت في إسعادهم، مثل الأديب العالمي نجيب محفوظ والفنان العالمي والت ديزني، والموسيقار محمد فوزي والفنان سمير غانم وغيرهم.
بمشاركة مجموعة من فناني فن العرائس وهم "رحمة محجوب، عمرو البهي، محمود الخلفاوي، محمود الشامي، أدهم محجوب، هنادي محمود"، والأطفال بثينة وهبة وجنى.
وتخللت الأمسية باقة من أشهر أغاني الأطفال منها "ذهب الليل، في الكتب قرأنا، شخبط شخابيط، توت توت، يلا بينا، أنستونا"، قدمها مجموعة من الأطفال الموهوبين في مختلف المدارس المصرية من فرقة إبهار مصر، إلى جانب عدد من المسابقات للأطفال الحاضرين كنوع من المشاركة والتفاعل الإيجابي معهم لموضوع الأمسية.

وكان المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، قد افتتح أمس الجمعة، العرض المسرحي "مغامرات جيمو " من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة  برئاسة الفنان محمد متولي، وذلك أمس الجمعة على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وقال المخرج خالد جلال إن أهم ما يميز العرض هو دمج أبنائنا من ذوي الهمم وإظهار طاقاتهم الإبداعية بشكل متميز، مشيرا إلى أن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني تولي اهتماما خاصا بملف ذوي الهمم والتأكيد على أهمية دمجهم في المجتمع من خلال الفنون المختلفة.

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قطاع شئون الإنتاج الثقافى الإنتاج الثقافي أمسية غنائية شعرية بكرة أجازة مركز الهناجر للفنون

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