«الدستور» يستعرض أبرز أرقام وإحصائيات المباريات النهائية لدوري أبطال إفريقيا

مواجهتين مرتقبتين سيخوضهما فريق الأهلي، عندما يلتقي الوداد البيضاوي المغربي، في الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

ويطمح الأهلي، لمواصلة كتابة التاريخ، وحصد اللقب الحادي عشر في تاريخه، والمحافظة على صدارة قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة. بينما يسعى الوداد، للفوز من أجل حصد اللقب الرابع في تاريخه.

ويستعرض «الدستور» أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بتاريخ المباريات النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

1- يعد الأهلي، هو الأكثر وصولًا للدور النهائي لدوري الأبطال (وكأس الأندية الإفريقية الأبطال بالمسمى القديم)، وذلك في 16 مناسبة (1982، 1983، 1987، 2001، 2006، 2007، 2008، 2012، 2013، 2017، 2018، 2019/2020، 2020/2021، 2021/2022، 2022/2023).

ويأتي الزمالك والترجي التونسي في المركز الثاني، حيث وصلا للدور النهائي، 8 مرات، يليهما في المركز السابع كل من أشانتي كوتوكو الغاني، ومازيمبي الكونغولي، حيث وصلا للنهائي 7 مرات.

2- تعد الأندية المصرية هي الأكثر وصلًا للدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وذلك في 27 مناسبة، تليها الأندية التونسية، في المركز الثاني في 13 مرة، ثم أندية الكونغو الديمقراطية (أو زائير سابقًا) في المركز الثالث، في 12 مرة.

وتأتي أندية غانا، في المركز الرابع، في 11 مرة، ثم أندية المغرب، في المركز الخامس، في عشر مرات.

3- يعد فريق مازيمبي الكونغولي، صاحب الرقم القياسي لأكبر نتيجة تم تسجيلها في مباراة واحدة بالدور النهائي لدوري الأبطال، وذلك في مناسبتين.

المرة الأولى عندما تغلب مازيمبي (أو الإنجلبير بالمسمى القديم) على إيتوال فيلانتي التوجولي بخماسية نظيفة في ذهاب نهائي نسخة عام 1968.

والمرة الثانية، عندما فاز مازيمبي على الترجي التونسي، بخمسة أهداف نظيفة، في ذهاب نهائي نسخة عام 2010.

4- يعد خالد بيبو، المهاجم السابق للأهلي، صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي يسجلها لاعب واحد في مباراة بالدور النهائي، عندما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في مرمى ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

5- يعد نادي هافيا كوناكري الغيني، هو أول فريق يتمكن من الوصول للدور النهائي أربعة مرات متتالية في دوري أبطال إفريقيا (1975، 1976، 1977، 1978).

6- المباراتين المقبلتين بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، ستكون المرة الثانية في التاريخ، التي يلتقي فيها فريقان في الدور النهائي في نسختين متتاليتين، أن التقيا في النسخة الماضية في نهائي البطولة، الذي أقيم بنظام المباراة الواحدة.

المرة الأولى كانت عندما التقي الأهلي وأشانتي كوتوكو الغاني، في الدور النهائي لنسختي عامي 1982، 1983.

7- منذ انطلاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا (بالشكل الجديد المعتمد منذ 1997)، خلى الدور النهائي للبطولة، من أي أندية عربية، وذلك في مناسبتين فقط (آسيك ميموزا الإيفواري وديناموز هراري الزيمبابوي في نهائي 1998)، و(مازيمبي الكونغولي وهارتلاند النيجيري في نهائي 2009).

8- عشر مباريات نهائية، تم حسمها بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك في أعوام 1976، 1979، 1986، 1989، 1990، 1993، 1996، 1997، 1999، 2004.