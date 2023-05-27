نابولى يُخطط للتعاقد مع لويس إنريكى لخلافة سباليتى

يبحث نادي نابولي الإيطالي عن مدرب جديد، لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني الحالي للفريق.

ونجح لوتشيانو سباليتي في قيادة فريق نابولي نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2022/ 2023، وذلك لأول مرة منذ 33 عامًا، وللمرة الثالثة في تاريخ النادي.

ويتصدر فريق نابولي حاليًا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 86 نقطة، متفوقًا على لاتسيو صاحب الوصافة برصيد 68 نقطة.

نابولي يرغب في تعاقد مع لويس إنريكي لخلافة سباليتي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن إدارة نابولي ترغب في التعاقد مع الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لفريق برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن إدارة نابولي أبدت إعجابها بقدرات لويس إنريكي، وتريد التعاقد معه كمدير فني جديد للفريق في الموسم المقبل 2023-2024، خلفًا لنظيره لوتشيانو سباليتي.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن مسئولي نابولي تواصلوا مع إنريكي، خلال الساعات القليلة الماضية، لمعرفة موقفه من تدريب الفريق الأول في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن نادي نابولي يريد استكمال المشروع الرياضي مع مدرب جديد يكون طموحا وله رؤية فنية مختلفة، خاصة عندما يخوض الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.

ويُعد لويس إنريكي، صاحب الـ53 عامًا، مُرشحًا لتدريب العديد من كبار الأندية الأوروبية، على رأسها نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن لويس إنريكي سبق له تدريب فريق روما الإيطالي، يليه فريق برشلونة الإسباني، ثم تولى مسئولية تدريب منتخب إسبانيا، قبل أن يرحل عن منصبه في نهاية عام 2022 الماضي، بعدما ودّع بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وذلك من دور الـ16 على يد منتخب المغرب.