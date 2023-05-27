"الأرصاد": الحرارة تصل إلى 42 درجة اليوم.. وأمطار فى تلك المحافظات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، لافتة إلى أن اليوم يشهد مزيدًا من الارتفاع بدرجات الحرارة، وسيكون ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 36 درجة مئوية خلال فترة النهار بارتفاع من درجتين لـ3 درجات عن الأمس، والمناطق الجنوبية جنوب الصعيد تصل لـ42 درجة مئوية بفعل الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية والصحراء الغربية.

وتابعت: "نشعر بالأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد أجواءً حارة على السواحل الشمالية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار".

وأوضحت أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، ويكون ملحوظًا بشكل كبير فترات الصباح الباكر، وتكون الأجواء معتدلة أغلب فترات الليل، لافتة إلى وجود نشاط للرياح سرعته من 30 لـ40 كم/ساعة، وهذا النشاط يكون بالسواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال وجنوب الصعيد وقد يكون مثيرًا للرمال والأتربة ببعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر والأماكن المكشوفة بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

ونوهت بأن اليوم شهد فرص الأمطار موجودة بشكل كبير على المناطق الساحلية، وهي أمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري، وخفيفة لمتوسطة ورعدية أحيانًا على وسط وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، والمناطق الجنوبية.