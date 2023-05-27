السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حرب دبلوماسية.. مئات الموظفين الألمان مجبرون على مغادرة روسيا

جريدة الدستور

سيكون مئات الموظفين الألمان العاملين في قطاعي التعليم والثقافة، مجبرين على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو، حسبما قال مصدر حكومي ألماني لوكالة "فرانس برس" السبت.
يأتي ذلك عقب قرار للسلطات الروسية لإجبار ألمانيا على خفض موظفيها الدبلوماسيين والعاملين في مؤسسات عامة مثل معهد غوته الثقافي والمدرسة الألمانية في موسكو بحلول الأول من يونيو، وفق المصدر.
وأكد المصدر تقريرًا في صحيفة سودويتشه تسايتونج، اعتبر ذلك بمثابة "إعلان حرب دبلوماسي من موسكو" في برلين.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "هذه خطوة أحادية وغير مبررة وغير مفهومة".
نأت ألمانيا، الشريك الاقتصادي الوثيق لروسيا قبل أن تغزو موسكو أوكرانيا، بنفسها عن موسكو، وقدمت الدعم المالي والعسكري لكييف في النزاع.

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