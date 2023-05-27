"تعليم كفر الشيخ": لا شكاوى أثناء امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على سير عملية امتحانات الدبلومات الفنية بـ 117 لجنة بـ 13 إدارة تعليمية، والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين من أعضاء اللجان.

كما اطمأن على توافر كل سبل الراحة للطلاب وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان، وعدم تلقي غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، شكاوى من الطلاب، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من لجان الدبلومات الفنية، منها الرياض التجارية المشتركة التابعة لإدارة الرياض التعليمية، مشددًا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجان والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وأكد وكيل التعليم، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مشيرًا إلى أن 28 ألفًا و413 طالبًا وطالبة، أدّوا امتحان مادتيّ اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم الصناعي، ومادتيّ اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم الزراعي، ومادتيّ اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم الفندقي، ومادتيّ اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم التجاري.

ووجّه وكيل تعليم كفر الشيخ، بتوفير كل سبل الراحة للطلاب والهدوء، محذرًا من السماح بدخول المحمول للجان، سواء للطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات، كما حذّر من الغش في اللجان، والتقى وكيل التعليم برؤساء اللجان والمراقبين والمشاركين في الامتحانات، من عدد من المحافظات المصرية بـ 26 لجنة، واطمأن على توفير كل احتياجاتهم، بالإضافة لتجهيز 117 لجنة؛ لاستقبال 30 ألفًا و155 طالبًا وطالبة.

وشدد محمد عبدالله، على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتنفيذ تعليمات الإدارة العامة للامتحانات، وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الغش داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية، لمواجهة أي طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم والعمل على توفير كل الأجواء الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.