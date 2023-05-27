حبس 6 أشخاص لإدارتهم مركزًا لعلاج الإدمان بمدينة بدر دون ترخيص

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس 6 متهمين بإدارة مركز لعلاج الإدمان بمدينة بدر بالقاهرة دون ترخيص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان "دون ترخيص"، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص، وصرف أدوية دون استشارة طبية، وعدم وجود تجهيزات طبية، وعدم توفير وسائل السلامة الصحية، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.

وأقر عدد من المحتجزين أمام جهات التحقيق بحجزهم داخل المركز عن طريق ذويهم كرها عنهم، وقيام القائمين على إدارة المركز بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب.

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من ضبط مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص، وأسفر التفتيش عن ضبط: كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها دون استشارة طبية"- سيارة يتم استخدامها للانتقالات واصطحاب النزلاء كرهًا عنهم- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم- 4 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"- سجل دفترى- دفتر تحصيل نقدية- مجموعة من الحبال والعصى تستخدم فى تكبيل النزلاء.. وتم ضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.