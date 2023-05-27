السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 مصابين فى مشاجرة ببنى سويف

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 5 أشخاص بإصابات ظاهرية اليوم السبت، خلال مشاجرة بقرية كوم أدريجة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت غرفة العمليات في محافظة بني سويف بلاغًا بإصابة 5 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بينهم بقرية كوم أدريجة التابعة لمركز شرطة الواسطى شمال المحافظة، حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.
 
على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي.

وتبين أن المصابين وهم: "معوض. ع. م"، 43 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس 5 سم، "عيد. م. ع"، 60 عامًا، مصابًا بكدمات بالظهر، "أحمد. ع. م" كدمة بالرأس، "آمنة. س. س"، 50 عامًا، مصابة بكدمات بالظهر، "مكاسب. ك. م"، 45 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة، جميعهم من عائلة واحدة، مقيمون بقرية كوم أدريجة.

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