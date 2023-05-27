مدير "2 كفاية": 9 ملايين و300 ألف "زيارة طرق أبواب" للمستفيدين

رصد برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" نتائج الزيارات المدنية لمشروع "2 كفاية" وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق، قال أحمد يونس، مدير برنامج "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الأرقام تؤكد نجاح الحملة في الفترة الماضية، متابعًا: "9 ملايين و300 ألف زيارة طرق أبواب للمستفيدين الذي يقدروا بحوالي مليون و150 ألف سيدة".

وأضاف أن وزارة التضامن تدعم المستفيدين بدعم مادي مشروط، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم خدمات التوعية للمستفيدين عن طريق مشروع "2 كفاية".

أحمد يونس: “2 كفاية” يعمل على المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الإنجاب

وتابع: "نتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الموجودة داخل القرى والنجوع والعزب والمراكز" موضحًا أن المشروع عمل على 10 محافظات في المرحلة الأولى وهي المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الإنجاب مثل البحيرة ووجه بحري.

واستكمل: "اشتغلنا مع الناس عن طريق التوعية وزيارات طرق الأبواب، بالإضافة إلى مسرح الشارع وندوات توعوية يحاضر فيها واعظ ديني وطبيب أو طبيبة".

وأكد أن أهم شيء بالنسبة للمشروع رصد استجابة السيدات وتقديم الرسائل التوعوية للشخص المؤثر في الإنجاب داخل الأسرة، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإنجاب.