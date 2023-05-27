السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران: رئيس أوكرانيا يريد الأسلحة والأموال من الغرب بزعم دعمنا لروسيا

طئرات مسيرة
طئرات مسيرة

اتهمت طهران الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم بترويج دعاية مناهضة لإيران حينما طالبها بالتوقف عن إمداد روسيا بالطائرات المسيرة، وقالت إن تصريحاته تهدف للحصول على المزيد من الأسلحة والمساعدات المالية من دول الغرب.

كان زيلينسكي قد دعا إيران في مقطع مصور يوم الأربعاء للتوقف عن الانزلاق إلى "الجانب المظلم من التاريخ" المترتب على تزويدها موسكو بالطائرات المسيرة.

ونفت إيران في بادئ الأمر إمداد روسيا بطائرات مسيرة من طراز شاهد لكنها قالت لاحقا إنها زودتها بعدد محدود منها قبل بدء الصراع الأوكراني. 

وتقول أوكرانيا إن الطائرات المسيرة تلعب دورا رئيسيا في هجمات روسيا على المدن والبنية التحتية.

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وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقله الإعلام الإيراني "تكرار الرئيس الأوكراني للمزاعم الواهمة بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتماشى مع الدعاية المناهضة لإيران والحرب الإعلامية بهدف الحصول على أكبر كم ممكن من الأسلحة والمساعدات من الدول الغربية".

وأضاف كنعاني أن أوكرانيا ترفض السماح بإجراء تحقيق مستقل في تلك المزاعم.

وعززت روسيا تعاونها العسكري مع إيران منذ بدأت غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022. وأقرت باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع لكن موسكو تسعى الآن لتعزيز إنتاجها من تلك الطائرات.

وقال زيلينسكي في كلمته يوم الأربعاء "السؤال البسيط هو: ما مصلحتكم من المشاركة في الإرهاب الروسي؟"
وأضاف "طائراتكم من طراز شاهد، التي ترهب أوكرانيا كل ليلة، لا تعني سوى أن الشعب الإيراني يُقاد إلى أعماق أكبر وأكبر في الجانب المظلم من التاريخ".

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طهران إيران الأوكراني زيلينسكي روسيا المسيرة الغرب

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