الانتهاء من فك برج «كهرباء أبو سمبل» واستبداله بأخر جديد

قال مصدر بمنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء، إنه تم الانتهاء من فك برج الجهد 66 كيلو فولت بمدينة أبو سمبل والذي حدث به التواء مساء أمس الجمعة، ومن المقرر أن يتم إحلال برج جديد مكانه.

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وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أنه تم نقل برج جديد وكان في طريقه لمدينة أبو سمبل منذ فجر اليوم، ونظرًا لبعد المسافة والتي تتجاوز 300 كيلو متر من غرب أسوان وثقل البرج وتحرك العربات التي تنقله بسرعة محددة كان سيصل قبل ذلك.

وأشار إلى أن العمل الذي تم يعد انجازًا بالنظر إلي وجرد عاصفة ترابية والبدء مع أول ضوء للنهار وتوفير كل المعدات للاسراع بالإحلال والتركيب ومتوقع توصيل التيار بالبرج قبل نهاية اليوم.

ووفق بيان صادر عن الوزارة فقد تم استكمال التغذية الكهربية لكل المنشات الحيوية والفنادق والمستشفيات والمناطق الأثرية بواسطة ١٨ ماكينة طوارئ ويستمر العمل على قدم وساق لإحلال برج رقم ٨٧ جهد ٦٦ كيلو فولت الذى حدث فيه التواء نتيجة الرياح الشديدة بمدينة ابوسمبل وتجهيز البرج الجديد لتركيبه ويتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر العمل المستمر والتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لسرعة الاصلاح واستقرار التغذية الكهربية بالمدينة.