السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خطة النواب" تناقش موازنات التموين والهيئة العامة للاستثمار وتنمية الصعيد.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، 3 اجتماعات اليوم السبت؛ لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لعدد من الجهات التابعة للوزارات المختلفة. 

وتناقش اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الآتية: (ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية - جهاز حماية المستهلك - الهيئة القومية لسلامة الغذاء) عن العام المالي 2023/2024.

كما تناقش اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات التالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - الهيئة العامة للتنمية الصناعية - الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية - هيئة تنمية الصعيد عن العام المالي 2023/2024.

وكذلك تناقش اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة عن العام المالي 2023/2024.

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