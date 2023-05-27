"خطة النواب" تناقش موازنات التموين والهيئة العامة للاستثمار وتنمية الصعيد.. اليوم

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، 3 اجتماعات اليوم السبت؛ لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لعدد من الجهات التابعة للوزارات المختلفة.

وتناقش اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الآتية: (ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية - جهاز حماية المستهلك - الهيئة القومية لسلامة الغذاء) عن العام المالي 2023/2024.

كما تناقش اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات التالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - الهيئة العامة للتنمية الصناعية - الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية - هيئة تنمية الصعيد عن العام المالي 2023/2024.

وكذلك تناقش اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة عن العام المالي 2023/2024.