"الأفريقي للتشييد والبناء" يعقد جمعية عمومية بحضور 16 دولة

عقدت الجمعية العمومية الـ18 والمكتب التنفيذي الـ29 للاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء، اليوم السبت، بمقر الاتحاد المصري للمقاولين مع رؤساء اتحادات المقاولين بـ16 دولة إفريقية، والتي تتمثل في “زيمبابوي، وتشاد، وبينين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والسنغال، واثيوبيا، وغينيا، وكوت ديفوار، وتنزانيا، والمغرب، وليبيا، والجزائر، ومصر، وتونس، والصومال. وسيكون ضيف الشرف المملكة العربية السعودية”.

يترأس المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء الجمعية العمومية، التي يستمر انعقادها حتى 30 مايو؛ ليناقش عرض الميزانية الختامية للاتحاد الأفريقي عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2022 وكذلك حساب الإيرادات والمصروفات عن عام 2022 والتصديق عليها، كما ناقش تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي الماضي 2022، بالإضافة أنه تم عرض والتصديق على الموازنة للاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء لعام 2023.

وأعلن عبد العزيز خلال انعقاد الجمعية العمومية الـ18 عن انضمام دول أعضاء جدد للاتحاد الأفريقي منها “الجزائر وبوركينافاسو وغينيا كونكري”، بالإضافة إلى أنه تم تجديد الثقة للمراقب المالي رزق وديد لعام 2023 كما يتم إخلاء طرف رئيس الاتحاد والأمانة العامة ، مطالباً بتفعيل مقترح زيادة الموارد المالية للاتحاد حتى يستطيع أن يؤدي دوره.

وناقش رئيس الاتحاد الافريقي، تطبيق الدولة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المباني المستدامة والبناء الأخضر؛ لمواكبة التغيرات المناخية وبالتعاون مع مركز بحوث البناء لتطبيق نموذج البناء الأخضر صديق البيئة الذي تم تطبيقية من خلال مشروعات الإسكان القومية بالمدن الجديدة.

وأشار إلى أنه تم تنظيم زيارة ميدانية لمدينة الجلالة بالعين السخنة، واستعرض خريطة المشروعات والمنتجع الجلال وخليج السويس منطقة الزعفرانة الذي يشق من جبل الجلالة حيث تعد المدينة الجلالة عالمية بالإضافة إلى وجود مدينة علاجية وتعليمة بالمدنية.