السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يكرم الفائزين في المسابقة الرمضانية لوحدة البوابة الإلكترونية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرّم الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الطلاب الفائزين في المسابقة الرمضانية التي نظمتها وحدة البوابة الإلكترونية بالجامعة خلال الفترة من ١٠ حتى ٢٧ من رمضان للعام الحالي ٢٠٢٣، وذلك بحضور الدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، وطه الهلالي نائب مدير وحدة البوابة الإلكترونية، وفريق العمل بالمركز المسؤول عن تنظيم المسابقة الذي ضم كلا من هند زيدان، أميرة حسني، وخلود السيد.

وفي بداية كلمته، هنأ الدكتور مصطفى عبدالخالق، الطلاب الفائزين في المسابقة، مؤكدًا أن المسابقة نجحت في تحقيق أهدافها في إثراء المشاركة الإلكترونية وزيادة التفاعل المثمر لمنسوبي الجامعة والمبنى على التحول الرقمي، مشيدًا بجهود فريق عمل مركز الخدمات الإلكترونية، والذى يسعى دائمًا إلى التميز والإبداع ومواكبة التقدم التكنولوجي في الخدمات الإلكترونية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد حشمت، عن سعادته بالصدي الواسع الذى حققته المسابقة وردود الفعل الإيجابية التى لاحقتها، مشيرًا إلى أن رئيس الجامعة كرم الفائزين فى المسابقة التي شملت ١٨ سؤالًا وعددهم ٥ طلاب، والذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية من أصل ٢٠٠٠ مشارك، مشيدًا بأداء الطلاب وامتلاكهم حصيلة متنوعة من المعلومات العامة الثقافية والدينية، بالإضافة إلى حرصهم على متابعة الأسئلة بشكل يومي والإجابة عليها فى الأوقات المخصصة لذلك.

وأضاف طه الهلالي، أن تفاصيل وشروط المسابقة تم نشرها فى بداية الشهر الفضيل على الموقع الرسمي للجامعة والصفحة الرسمية على الفيس بوك، وبدأت أولى فعاليات المسابقة فى اليوم العاشر من شهر رمضان، وذلك بنشر سؤال يومي سواء فى المجال الثقافي أو الديني، موضحًا أن فريق عمل المسابقة قام بفحص الإجابات الصحيحة واختيار الفائزين بشكل عشوائية، وهم أروى سعد السنوسي، محمد أشرف عبد الرسول، يوسف صابر عبد الشافي، مها عبدالله حداد، وأسماء صبري حمد.

البوابة الألكترونية التكنولوجي الخدمات الالكترونية الصفحة الرسمية العاشر من شهر رمضان المجال الثقافي المشاركة الإلكترونية بطريقة هلال

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