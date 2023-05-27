انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بالبحيرة

انطلقت، صباح اليوم، الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بمحافظة البحيرة، وذلك عن العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وسط إجراءات احترازية قامت بها مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه منذ فجر اليوم تم انعقاد دائرة عمل دائمة لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية واستمرار تواصلها اللحظي بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات أولًا بأول. كما تمت متابعة إجراءات نقل صناديق أسئلة الامتحانات بكل نوعياتها وتسفيرها من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي إلى اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية، البالغ عددها ١٦٨ لجنة موزعة على ١٦ إدارة تعليمية بدائرة المحافظة، وذلك بإجراءات تأمينية مشددة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات. كما تم استقبال رؤساء اللجان والمراقبين المشاركين من كل المحافظات في ٤٣ استراحة تم تجهيزها وإمدادها بكل وسائل الراحة والمعيشة، وبما يتناسب مع مكانة المعلم.

وشدد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، على ضرورة متابعة مسار الامتحانات وتنفيذ كل تعليمات الإدارة العامة للامتحانات، والالتزام بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن، وضرورة تضافر كل الجهود لتوفير الأمن والهدوء وتحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، مشددًا على التصدي لكل صورة غش داخل اللجان، وعدم حيازة التليفون المحمول أو أي أجهزة رقمية مع الطلاب، أو الملاحظين، أو المراقبين، ومصادرتها فورًا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وحظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يؤدى بها الطلاب الامتحانات، والبعد عن كل الأفعال التي تؤدي إلى إثارة التوتر بين الطلاب.

وأشار الأستاذ يوسف الديب، وكيل الوزارة، إلى أن أعداد طلاب الدبلومات الفنية بالمحافظة يبلغ 58446 طالبًا وطالبة، "صناعي 41616- زراعي 5923- تجاري 8429- مزدوج 2113- فندقي 365"، سوف يؤدون امتحاناتهم اعتبارًا من اليوم، وفقًا لجدول الامتحانات المعتمدة، وقد تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة والمطلوبة لتجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع، وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها، والتنسيق مع كل الجهات المعنية، "الصحة- الإسعاف- التأمين الصحي- الكهرباء- المياه- الأمن- الحماية المدنية"، كلٍ في مجاله للمعاونة في مجال الامتحانات.

وتم تشكيل لجان لمراجعة توافر الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، والالتزام بالكثافة المقررة داخل كل لجنة، ومراجعة طفايات الحريق وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، وتخصيص حجرات عزل بكل لجنة. كما يتم التأكيد على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتكثيف أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أي طوارئ، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم، والعمل على توفير كل الأجواء الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.