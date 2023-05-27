السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" تنفذ برنامجًا ثقافيًا متكاملًا لأطفال المناطق المحرومة ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مديرية الشباب والرياضة "مركز شباب القابوطي" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم، أنشطة أدبية وفنية وورش رسم لأطفال المناطق المحرومة ثقافيًا.
وتضمن البرنامج محاضرة عن "تأثير الأيدي العاملة على الاقتصاد المصري" ألقاها الأديب محمد خضير، وأوضح خلالها كيف يمكن أن تؤثر البطالة على معدلات النمو الاقتصادي في مصر من خلال بناء نموذج قياسي، وهل للإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة في الفترة الأخيرة أثر على هذه المعدلات؟، ثم محاولة طرح مجموعة من الحلول التي من شأنها التقليل والحد من البطالة.
وعقبها تنفيذ مجموعة متنوعة من الورش الفنية والأشغال اليدوية وورشة اكسسوارات، وورشة للأطفال ومسرح عرائس للأطفال، واختتمت الفعاليات بفقرة اكتشاف المواهب الفنية من أبناء القابوطي في الغناء والإلقاء.

حضر فعاليات البرنامج الدكتورة جيهان الملكي، مديرة عام ثقافة بورسعيد، والدكتورة دينا هويدي، مديرة عامة لثقافة المرأة، والأستاذ طبيب محمد عوض رئيس مجلس إدارة المركز، والأستاذ محمد أبوزيد، مدير المركز.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبدالفتاح حافظ، مدير عام المديرية، وعائشة الغزاوي، مديرة إدارة الشباب، وجايدة مطر، مشرفة أندية الفتاة والمرأة، وسوزان الغضبان، مشرفة النشاط بالمركز.

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اقتصاد المصري اختتمت إصلاح الاقتصاد اكسسوارات الاقتصاد المصرى الاصلاح الاقتصادي

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