السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة منشور "بيع الشابو" في دمياط

الداخلية
الداخلية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً قيام إحدى السيدات بالاتجار بمخدر الشابو بمديرية أمن دمياط وترويجها لتجارتها عبر رقم هاتف محمول "محدد".

بالفحص وإجراء التحريات وبالتعامل الفني تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، كما أمكن تحديد مستخدم رقم الهاتف المحمول سالف الإشارة إليه (سيدة "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة دمياط)، وباستدعائها وبمواجهتها بما ورد بالمنشور المشار إليه أنكرت ذلك واتهمت القائم على النشر بالتشهير بها.

باستدعاء وسؤال صاحب الحساب المشار إليه (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) قرر وجود خلاف بينه وبين (عامل "له معلومات جنائية") على حيازة قطعة أرض واعتقاده على سبيل الخطأ أن المذكورة اتفقت مع خصمه على تلفيق قضية اتجار بالمواد المخدرة لشقيقه، فقام ببث المنشور على صفحته - على غير الحقيقة - وباستدعاء وسؤال الآخير أيد ذات الأقوال.

وزارة الداخلية مخدر الشابو مديرية أمن دمياط

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