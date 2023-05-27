السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه أسيوط" ترفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

المهندس على الشرقاوي
المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن استعداداتها لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وتوقع حدوث عواصف وأتربة وتقلبات فى الجو، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ.
وصرح المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بأنه تم وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي، والتأكيد على توافر المولد الاحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائى، أو حدوث أى أخطار قد تؤثر على سلامة العاملين أو تعرقل سير الحياة بطبيعتها.
وشدد رئيس الشركة، على وجود كيميائين فى جميع محطات مياه الشرب بالشركة على مدار اليوم؛ لسحب عينات من مآخذ المحطات لضمان التأكد من عدم وجود أى تغيرات فى خواص المياه أثناء العواصف، ولمواجهة أى تغيرات فى خواصها بما يتواكب معها، والانتظام بالخطة الدورية لغسيل شبكات المياه بشكل دوري لضمان جودة المياه تحسبًا لوجود ترسبات عالقة بالمياه، هذا فضلًا عن تطهير غرف الصرف الصحي.
وأضاف الشرقاوي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة وتلقى أى بلاغات وشكاوى من قبل المواطنين خلال الأزمة، وتدريب فرق المتابعة الميدانية على كيفية الانتشار بصورة آمنة، ومراجعة مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع الأزمة.
وأوضح أن الشركة تعمل على استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة التي تتيحها الشركة (الخط الساخن ١٢٥، وأرقام 01280733990، أو على رقم 0128500012 أو واتس على رقم 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/ والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أى شكوى أو الاستعلام عن أي استفسار).

اتخاذ الإجراءات اللازمة استقرار الاحوال الجوية أسيوط والوادي الجديد الإجراءات اللازمة التدابير والإجراءات السلامة والصحة المهنية الشكاوى الالكترونية الصرف الصحي بأسيوط العضو المنتدب للشركة العواصف الترابية المهندس على الشرقاوي بأسيوط والوادي الجديد

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 27-5-2023 فى محلات الصاغة

"الحاج" و"الغريب" يحضران مجلس الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس

وزيرة البيئة: مهدنا الطريق لـ130 صناعة تتبنى فكر الاقتصاد الدوار فى مصر

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

حبس 3 عاطلين لحيازتهم 200 طربة حشيش بقصد الاتجار فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى!(3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)