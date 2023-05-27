"مياه أسيوط" ترفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن استعداداتها لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وتوقع حدوث عواصف وأتربة وتقلبات فى الجو، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ.

وصرح المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بأنه تم وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي، والتأكيد على توافر المولد الاحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائى، أو حدوث أى أخطار قد تؤثر على سلامة العاملين أو تعرقل سير الحياة بطبيعتها.

وشدد رئيس الشركة، على وجود كيميائين فى جميع محطات مياه الشرب بالشركة على مدار اليوم؛ لسحب عينات من مآخذ المحطات لضمان التأكد من عدم وجود أى تغيرات فى خواص المياه أثناء العواصف، ولمواجهة أى تغيرات فى خواصها بما يتواكب معها، والانتظام بالخطة الدورية لغسيل شبكات المياه بشكل دوري لضمان جودة المياه تحسبًا لوجود ترسبات عالقة بالمياه، هذا فضلًا عن تطهير غرف الصرف الصحي.

وأضاف الشرقاوي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة وتلقى أى بلاغات وشكاوى من قبل المواطنين خلال الأزمة، وتدريب فرق المتابعة الميدانية على كيفية الانتشار بصورة آمنة، ومراجعة مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع الأزمة.

وأوضح أن الشركة تعمل على استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة التي تتيحها الشركة (الخط الساخن ١٢٥، وأرقام 01280733990، أو على رقم 0128500012 أو واتس على رقم 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/ والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أى شكوى أو الاستعلام عن أي استفسار).