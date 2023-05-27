فضائل الاستغفار.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الـ12 بساحة الشيخ الطيب بالأقصر

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، مدير مديرية أوقاف الأقصر، إطلاق الوزارة الأسبوع الثقافي الثاني عشر بمسجد ساحة الشيخ الطيب بالقرنة.

وتنطلق فعاليات الأسبوع الثقافي الثاني عشر اعتبارًا من غد الأحد وتستمر لمدة 4 أيام.

ويتضمن برنامج الأسبوع الثقافي الثاني عشر الموضوعات التالية: اتقان العمل، ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، شعيرة الأضحية وما يجوز فيها، فضائل الاستغفار.

وتقدم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون معنا في قيام مديرية أوقاف الأقصر بدورها المنشود.

جاء ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع مصرنا الحبيبة.