السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد المصارعة يناقش أزمة هروب فؤاد بغدودة فى اجتماع طارئ

بغدودة
بغدودة

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء عصام نوار اجتماعا طارئا، اليوم، لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، أمس، بتحويل مجلس المصارعة للنيابة عقب هروب أحمد فؤاد بغدودة أثناء مشاركته الأخيرة مع المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية بتونس، كما سيناقش مجلس الإدارة كيفية الوصول لحلول عملية تمنع تكرار الأزمة الأخيرة.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة عن حزنة الشديد من أخبار تحويل مجلس إدارة اتحاد المصارعة للنيابة العامة في واقعة هروب أحمد بغدودة من بعثة المنتخب التي شاركت في بطولة إفريقيا في تونس والسفر إلى دولة فرنسا.

وقال عصام نوار: «إحالة مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة للنيابة العامة غير مقبول لأن الاتحاد لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون حتى يتم تحويلنا كمتهمين في واقعة هروب لاعب تكررت عدة مرات في رياضات أخرى، ولم يحدث مثل هذا الإجراء وما أريد معرفته ما الجريمة التي سنعاقب عليها أو تم إحالتنا للنيابة بها والمسئولية الرياضية تقع على من هنا».

وأضاف: "بعثة مصر التي شاركت في بطولة إفريقيا الأخيرة في تونس تكونت من 52 لاعبا ولاعبة نجحنا في تحقيق 68 ميدالية متنوعة بينها 44 ذهبية و18 فضه و6 برونزيات والمصارعة المصرية تتطور في النتائج في السنوات الأخيرة ولدينا نجاحات وانجازات كبيرة».

واختتم: «التحويل للنيابة يكون في المخالفات المالية أو في حالة وجود تقصير مادي تسبب في فساد ولكن واقعة هروب لاعب ليس لاتحاد المصارعة ذنب فيها أمر مستجد وسنتقدم للنيابة بكل ما هو مطلوب في حينه».

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