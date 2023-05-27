السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بالأقصر

الأسلحة النارية
الأسلحة النارية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها وبحوزته (2 مسدس – طبنجة صوت مُعدلة – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – فرد روسى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 خزينة – 2 قماش صديرى واقى – أدوات تستخدم فى تصنيع الفرد المحلي 9 جراب طبنجة - 3 قطع سلاح أبيض).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار بها.

قطاع الأمن العام مديرية أمن الأقصر ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية

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