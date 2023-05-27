«حقيبة نهارية قابلة للطي».. أشياء أساسية لرحلة صيفية رائعة

يعد السفر أمر مفيد لا محال فهو انفتاح على ثقافات مختلفة ومشاهدة أماكن جديدة ويحسن النفسية عند تغيير الجو والأماكن المعتاد عليها، ولكن يجهل البعض بعض الأشياء التى لابد أن يتم اصطحابها في السفر لأي وجهه.

وقدم موقع nomadgirl تقريرًا عن الأشياء الأساسية التى يجب اصطحابها في السفر يقدمها لكم «الدستور» عبر السطور التالية:

حقيبة نهارية قابلة للطي

من السهل أن تنسى إحضار حقيبة قابلة للطي، بعد كل شيء فهى مهمة للغايةلوضع اى اشياء يمكن حملها خلال التنزه للخارج او الذهاب في سفارى، ويمكن حمل الاطعمة بها او ملابس زائدة، او لاب توب او حمل الهدايا التذكارية عند شرائها.

منشفة سريعة الجفاف

يجب أخذ منشفة الخاصة بك، وعدم الاعتماد على مناشف الفنادق ويجب ان تكون منشفة سريعة الجفاف وهذا أمر ضروري إذا سيئة وان كنت تخطط للتخييم يجب احضار اكثر من منشفة. في كثير من الأحيان لا يتم تقديم المناشف أو ضمانها او تكون جودتها

مصباح يدوي أو كشافات

يجب احضار مصباح يدوى أو كشافات صغيرة نكون سهلة الحمل واضائتها قوية لان معظم الرحلات في الظلام تكون اكثر خطورة ويعتقد البعض أنه يمكنه استعمال مصباح تليفونه المحمول ولكنه لن يكون بنفس قوة إضاءة الكشاف فضلا عن احتمالية توقفه أو فصل التليفون في اى لحظة.

باور بانك:

يجب الحفاظ دائما عند التخييم على بطارية الهاتف المحمول لاى سبب يمكن ان يقع ويجب حمل باور بانك لشحن البطارية في اى وقت في الطريق لان المحمول يكون مهم جدا عند الاستنجاد باي شخص او بالشرطة عند الوقوع في الخطر.

زجاجة ماء قابلة للاستخدام عدة مرات:

يجب شراء زجاجة مياه من البلاستيك المقوى لإعادة استخدامها عدة مرات وإعادة تعبئتها كلما وجد مصدر للمياه لأن ذلك يعتبر توفير بعض المال من شراء الزجاجات المعبأة مسبقا.

حقيبة اسعافات أولية صغيرة:

يمكن وقوع أى حادث بسيط يحتاج إلى تنظيف للجرح وتغطيته ويجب أن تشمل تلك الحقيبة على شاش وقطن ومرهم مضاد حيوي وميكروكروم وبلاستر وضمادات طبية.

سترة:

التقلبات الجوية اصبحت تاتى بشكل مفاجيء في العالم، لذلك يجب عدم توقع هدوء الجو ودفئه طوال الرحلة ويجب إحضار سترة او جاكيت ثقيل للحماية من التقلبات الجوية المفاجئة.