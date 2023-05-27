ضبط متهمين بسرقة شقة في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل الشقة خاصته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( عاطل "له معلومات جنائية" – وآخر عميل "سئ النية") .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر كالون" باب الشقة باستخدام "مفتاح مصطنع" وأضاف بارتكابه (15) واقعة بذات الأسلوب بدائرة القسم وبيعه وتصرفه فى المسروقات بالبيع للأخير وأرشد عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.