السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة".. فحص 968 مواطنًا فى قافلة طبية بقنا

محافظة قنا
محافظة قنا

تابع الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع "تاوضروس" عمليات الكشف بالعيادات المختلفة، مشيرًا إلى أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٩٦٨ مواطنًا في ٦ تخصصات طبية بواقع: (٣٦٠ حالة طب أطفال- ٢٨٠ حالة أمراض باطنية- ٢٠٥ حالات طب وجراحة العيون- ٥٠ حالة تنظيم الأسرة- ٤٣ حالة تنظيم الأسرة- ٣٠ حالة جراحة عامة)، فضلًا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٤١ حالة.

وأضاف أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضًا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وطرق الوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ١٠١ مواطن.

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