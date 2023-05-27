السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية فى القاهرة تنظم زيارة لطلاب مدرسة لوحدة إطفاء

الحماية المدنية
الحماية المدنية

قامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم زيارة لعدد من طلاب إحدى المدارس بالقاهرة إلى (وحدة إطفاء الشروق بإدارة الحماية المدنية)، حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ومن جهتهم، توجه القائمون على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كل فئات المجتمع ولاسيما صغار السن، في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس، لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني لكل فئات وأطياف المجتمع لا سيما التواصل مع النشء باعتباره نواة الأسرة والمجتمع.

مديرية امن القاهرة طلاب إحدى المدارس وحدة إطفاء الشروق

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