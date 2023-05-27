السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنقاذ 8 واستخراج جثة فتاة فى انهيار منزل بأسيوط

انهيار منزل
انهيار منزل

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع حادث انهيار منزل ريفي مكون من طابقين بقرية نزلة المغربي التابعة لمركز البداري، فيما حضر السكرتير المساعد وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري والإسعاف بموقع الحادث، وتم إنقاذ 8 أشخاص من سكان المنزل، وانتشالهم من أسفل الأنقاض على قيد الحياة، ووفاة فتاة من سكان المنزل.

وتلقى محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، يفيد بانهيار منزل ريفي مكون من طابقين بقرية نزلة المغربي التابعة لمركز صدفا ووجود بعض سكان المنزل أسفل الأنقاض.

وعلى الفور، أصدر محافظ أسيوط، تكليفاته لسكرتير عام مساعد المحافظة عدلي أبوعقيل، وكل الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وانتقل إلى موقع الحادث كل من عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري وقوات الحماية المدنية وفريق الإنقاذ البري، وتم الدفع بعدد من سيارات حماية مدنية وأكثر من 9 سيارات إسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الأنقاض.

وتم إنقاذ 8 أشخاص من سكان المنزل واستخراجهم أحياء من أسفل الأنقاض وانتشال جثة فتاة، وتم نقل المصابين وجثة الفتاة إلى مستشفى صدفا المركزي، وتم توجيه فريق الإغاثة والدعم النفسي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في حضور رئيس مركز البدارى ورئيس مركز صدفا ورئيس القرية وتم فرض طوق أمني حول المنزل المنهار وجارٍ فحص المنازل المجاورة، كما زار السكرتير المساعد المصابين بمستشفى صدفا المركزى لمتابعة حالتهم الصحية وتقديم كل الرعاية لهم حتى خروجهم وتماثلهم للشفاء.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز البداري ومديرية الإسكان؛ لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي لسكان المنزل المنهار.

جانب من الحدث

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اتخاذ كافة الإجراءات الأجهزة التنفيذية الانقاذ البري التضامن الاجتماعي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المنازل المجاورة انتشال جثة فتاة حماية المدنية قوات الحماية المدنية محافظ أسيوط مصابين وجثة

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