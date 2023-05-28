خطوات لاستعادة علاقة عاطفية جيدة مع شريك

يشتكي الكثير من الناس من عدم توافقه مع الشريك في العلاقة العاطفية سواء كانت علاقة حب أو علاقة زواج ويشعرون بعدم الاستقرار أو أن حبهم أو حب الطرف الآخر لهم قد قل عن بداية علاقتهم.

لذلك قدم موقع people الأمريكي تقريرًا عن كيفية استعادة الحياة العاطفية كبداياتها مرة أخرى مع الشريك.

ويقول التقرير، إن هناك الكثير من الناس التى تدخل العلاقات العاطفية بناءا على رؤية عقلية أكثر ما تكون مبنية تلك العلاقة على العاطفة، وكلاهما له جوانبهما الجيدة والسيئة ولكن في النهاية يتعلق الأمر بالتأكد من أن العلاقة سوف تنمو وتزدهر.

ويرى البعض أنه يمكن أن يكون ذلك صعبًا ويجب التفكير بالقلب قبل العقل فمعنى أن تكون في علاقة يعني إعطاء جزء من نفسك لشخص آخر، وغالبًا ما يحدث خطأ في العلاقات ويتعامل أحد الطرفين بغير وعي، ولا يأخذ في الاعتبار مشاعر واحتياجات الشريك.

علاوة على ذلك، يفكر الرجال بشكل مختلف عن النساء فالنساء لديهن مشاعر مختلفة عن الرجال وبالتالي يتفاعلن بشكل مختلف مع نفس الموقف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى العديد من سوء الفهم في العلاقة.

نصائح لعلاقة عاطفية جيدة:

• فقط في المصلحة الخاصة يجب التفكير بشكل أساسي في ما هو جيد لأنفسنا وللشريك وعدم التفكير للشخص.