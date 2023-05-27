أحمد دياب: التمويل متناهى الصغر يدعم تحقيق التنمية فى ظل الأوضاع الصعبة

أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أهمية التمويل متناهي الصغر ودوره في تحقيق التنمية ودعم الدولة المصرية في ظل الأوضاع الاقتادية الصعبة التي يمر بها اقتصادنا الوطني، كنتاج لأزمة عالمية ضربت كل اقتصادات العالم بما فيها كبرى الدول.



وأشار النائب أحمد دياب، في تصريحات له، إلى الدور الكبير الذي يلعبه تمويل المشروعات متناهية الصغر، في دمج تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي، والذي يؤدي بدوره إلى تعظيم دور الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.



وأوضح دياب أن التمويل متناهي الصغر يؤدي لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية؛ هادفًا إلى بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر عدد من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.



ونوه النائب أحمد دياب إلى أن التمويل متناهي الصغر يساعد أيضاً على خلق فرص عمل وتحسين مستوى الدخل والمعيشة للفئات محدود الدخل ويعد وسيلة لتخفيف البطالة وتشجيعهم للمشاركة فى النشاط الاقتصادى وزيادة الناتج المحلى والعمل على تقليل الاستيراد وزيادة الشمول المالى للفئات المهمشة وتلبية احتياجاتها التمويلية.