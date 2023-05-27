أجمل إطلالات الأميرة كيت ميدلتون في اللون الوردي (صور)

أطلق عليها اسم الأميرة الوردية بشكل متكرر حتى في عناوين الصحف تصدرت صورها بعنوان أميرة ويلز كيت ميدلتون الوردية، وذلك لكثرة ارتداؤها هذا اللون .

من المعروف عن الأميرة كيت ميدلتون أنها أنيقة للغاية وتحرص طوال الوقت أن تظهر بمظهر يناسبها وتبهر جميع من حولها، ولكنها خلال هذا الأسبوع كانت على موعد مع الظهور بإطلالات عديدة بهذا اللون المميز الوردي بمختلف درجاته.

لذلك ألقت مجلة people: في تقريرها الأسبوعي عن أزياء العائلة الملكية البريطانية نظرة على أكثر لحظات الأميرة كيت ميدلتون أناقة في لون الظل المميز اللون الوردي هذا الاسبوع.

بدلة وردية بلون الباستيل:

خرجت كيت ميدلتون مع مجموعة من الأشخاص اليومين الماضيين في مجموعة من الارتباطات المتعلقة باحتفالات الطفولة وارتدت بدلة باستيل وردية من Alexander McQueen مع بلوزة متناسقة وحزام أبيض اكسسوارات متناسقة.

فستان وردي:

ارتدت كيت ميدلتون في زيارة مفاجئة للنزهة مع أطفال المدرسة الملكية في معرض تشيلسي للزهور فستان قميص وردي منمق من العلامة التجارية ME + EM.

ألوان متداخلة:

قامت أميرة ويلز بوضع طبقة من الظل الساخن في زيارتها إلى Windsor Foodshare مرتدية سترة ذات لياقة أرجوانية مع معطف وسروال اسود في اطلالة متداخلة الالوان و متناسقة.

بلوزة وردية وبدلة عنابي:

ارتدت كيت ميدلتون بلوزة راقصة باليه وردية اللون مع بدلة رولان موريه عنابي اللون في اليوم الثاني من رحلتها إلى بوسطن لحضور حفل توزيع جوائز الأمير ويليام إيرثشوت.

بدلة ماكوين:

ارتدت أميرة ويلز بدلة من دار الازياء العالمية ألكسندر ماكوين وردية اللون وقد صممت البدلة الأنيقة بقميص أبيض ولياقات واساور من جلد الغزال لحضور مائدة مستديرة حول بحث جديد من مركز المؤسسة الملكية للطفولة المبكرة.

فستان ساحر:

كانت اميرة ويلز كيت ميدلتون اطلت باطلالة غنية في حفل حديقة قصر باكنغهام ، لتكمل الإطلالة الساحرة التي ارتدتها من العلامة Trooping the Colour.

فستان وردي غامق:

تألقت الملكة في فستان وردي غامق به العديد من اللمعات، بأكمام كشكاش غريبة الأطوار في حفل استقبال خاص في بليز.

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