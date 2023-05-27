جامعة أسيوط تُشارك فى البرنامج التدريبى لـ"شباب من أجل التنمية"

شاركت جامعة أسيوط، في فعاليات البرنامج التدريبي لـ"مبادرة شباب من أجل التنمية" 2022 - 2023، والذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتعريف الشباب المشارك في المسابقات الطلابية بمبادرة شباب من أجل التنمية بمحور أوراق السياسات للعام الجامعي 2022 - 2023، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك بمقر المركز في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الأهمية التي توليها الدولة للاستماع إلى آراء وأفكار الشباب والإفادة منها، مشيداً بالجهود المبذولة للمشاركة في البرنامج التدريبي من جانب الجامعة، ومشاركة الطلاب في المسابقات الطلابية بمساراتها المختلفة؛ من أجل تقديم أوراق سياسات، ومشروعات تنموية متطورة؛ تسهم في دعم السياسات العامة للدولة، وتنعكس إيجابيًا على عملية التنمية، فضلا عن المناقشات الموسعة بين المتدربين بالبرنامج؛ مما يؤدى إلى خلق بيئة تدريبية تفاعلية حول السياسات العامة، وكيفية صياغة أوراق السياسات العامة، وكتابة ملخصاتها.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار سلسلة من البرامج التدريبية التي تنظمها مبادرة شباب من أجل التنمية للطلاب المشاركين في المسابقات البحثية، ويهدف إلى التعريف بمنتدى السياسات العامة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومفهوم السياسات العامة، والأطر الحاكمة لها، وفهم آليات تطبيق السياسات، واكتساب مهارات صياغة أوراق السياسات، وشارك فيه طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة الخمسة عشر؛ المشاركون في المبادرة هذا العام، وهي جامعات القاهرة، عين شمس، بورسعيد، الإسكندرية، كفرالشيخ، طنطا، المنصورة، بني سويف، حلوان، أسيوط، قناة السويس، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الجلالة، الجامعة البريطانية، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

وضم وفد جامعة أسيوط المشارك كلا من: الدكتور محمد البريرى من كلية التجارة، والدكتورة آيات فاروق، والدكتورة صفاء صفوت، والدكتورة هاجر سعد من كلية التربية للطفولة المبكرة، والباحثة دينا مهني، والباحثة هايدى محمود سيد من كلية الخدمة الاجتماعية، والباحث مرحب محمد الدسوقى بكلية التجارة، والباحث محمد عصام الدين بكلية التربية الرياضية ورئيس اتحاد الجامعة الأسبق، والطالب محمد يونس عبد التواب بكلية التجارة، وغادة محمود عبدالسلام الطالبة المثالية بكلية التربية الرياضية.

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