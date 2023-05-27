مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة بشبين القناطر فى القليوبية

لقي طفلٌ يبلغ من العمر 11 عامًا، مصرعه بعد أن صدمته سيارة طائشة بمدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وضبط السيارة المتسببة في الحادث والقبض على قائدها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي على طريق طوخ – شبين القناطر بنطاق المدينة.

وانتقلت على الفور، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بطفل عمره 11 عامًا أثناء عبوره الطريق، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط السيارة والسائق والتحفظ عليهما وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بالتصريح بدفنه عقب مناظرة مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.