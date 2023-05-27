محافظ أسيوط: فتح معارض الحرف اليدوية والتراثية واستغلال مراكز الشباب وقصور الثقافة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ معارض للمنتجات والمشغولات اليدوية ومنافذ بيع ثابتة ومتنقلة للمشغولات اليدوية والحرف التراثية؛ للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية والمختلفة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة ورفع العبء عن كاهلهم وتوفر حياة كريمة لهم بكل الطرق الممكنة، مشيرًا إلى أهمية المساهمة في التحكم في الأسعار ومحاربة الغلاء والقضاء على البطالة عن طريق توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وضياء مكاوي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وعلاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من إجراءات وأعمال خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه وخطة الفترة المقبلة من ورش عمل للتدريب على الحرف التراثية واليدوية، وخاصة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفتح معارض بيع المنتجات وتسويقها، فضلًا عن مناقشة العقبات وتقديم التسهيلات الممكنة والجهود المبذولة في هذا الشأن.

كما ناقش اللقاء تنظيم المزيد من المعارض بالقرى المنتجة واستغلال قصور الثقافة ومراكز الشباب بالمراكز والأحياء، لدفع ملف القرى المنتجة وخاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد محافظ أسيوط، ضرورة توحيد وتكثيف الجهود للدفع بملف القرى المنتجة إلى الأمام وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن على أرض الواقع، لدفع جهود التنمية في المحافظة خاصة في مجالات توفير فرص العمل ومصدر دخل كريم وزيادة الإنتاجية وتفعيل القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية إيمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار لتمكين الأسر اقتصاديًا وتعظيم سلاسل القيمة المضافة لموارد المحافظة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد على أهمية تشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن بينها إقليم وسط الصعيد الثقافي ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك باستغلال الإمكانات المتاحة.