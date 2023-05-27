محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء ساحات الانتظار ومواقف السرفيس

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مراحل العمل الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها بين شارعي الهرم والملك فيصل وبمناطق الشيشيني وكوبري الصحابة والمنشية والدائري.

وتفقد المحافظ مراحل العمل بمسار الترعة بالمنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، وتمت تغطيتها والانتهاء من إنشاء ساحات انتظار للمركبات بها ومواقف السرفيس الحضارية ونقاط ترفيهية ومحال ومنشآت تجارية.

واطلع المحافظ على نسب التنفيذ بساحات الانتظار، وتستوعب أكثر من ٨٠ سيارة ومجهزة ببوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة وغرف إدارية لخدمة المواطنين بالمنطقة وعدم إعاقة الحركة المرورية بالانتظار الخاطئ للسيارات.

كما تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ إنشاء مواقف السرفيس الجديدة بالقطاع المغطى من الترعة بين شارعي الهرم وفيصل، والتي تستوعب لحوالي ١٥٠ سيارة سرفيس وتضم بوابات للدخول والخروج ودورات مياه ومسجد ومقاعد للانتظار، مؤكدًا ضرورة أن تتم مراعاة إدخال مواقف السرفيس العشوائية داخل الموقف الحضاري الجديد لتسهيل الحركة المرورية.

ووجه محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بمراعاة تنوع خطوط السير لسيارات النقل الجماعي وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين وعدم السماح بتواجد المواقف العشوائية بنهر الطريق عقب الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاء للمواقف الجديدة.

وتابع المحافظ أعمال تغطية وتأهيل مسار الترعة بتقاطعها مع شارع الملك فيصل، حيث يجري إنشاء ساحات انتظار للسيارات تستوعب ٨٥ سيارة، وموقف لسيارات السرفيس لاستيعاب ١١٠ سيارات ميكروباص سرفيس لخدمة حركة تنقل المواطنين بالمنطقة.

شهدت جولة محافظ الجيزة متابعة نسب التنفيذ لأعمال التغطية في القطاع، من منطقة الشيشيني وحتى المنشية، والتي ستشهد إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات تستوعب ١٥٥ سيارة، إلى جانب محال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية، وذلك في المنطقة الواقعة أمام شارع الشيشيني.

ووجه اللواء أحمد راشد الشركة المنفذة بمراعاة رفع المخلفات أولًا بأول قبل تنفيذ أي أعمال، وسرعة إنجاز الأعمال المتبقية بمراحل المشروع لتحقيق الشكل الحضاري لمسار الترعة بالكامل.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، وطه عبدالصادق، رئيس حي الهرم، وأشرف تامر، رئيس حي الطالبية.

محافظ الجيزة خلال جولته

IMG-20230527-WA0017

IMG-20230527-WA0016

IMG-20230527-WA0012

IMG-20230527-WA0015