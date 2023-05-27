السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

23772 طالبًـا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية أمام 77 لجنة بالإسكندرية

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية

انطلقت صباح اليوم، امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 / 2023 بالإسكندرية، وتستمر من 27 من مايو الجاري وتنتهي في الثامن من يونيو المقبل.

وقتل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية بلغ 23772 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 77 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع منها 43 لجنة للتعليم الصناعي و29 لجنة للتعليم التجاري ولجنتان للفندقي وثلاث لجان للزراعي، كما تم تجهيز 35 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها 24 استراحة للرجال و11 استراحة للسيدات.

وأصدر تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم، وحرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة ، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والشئون القانونية والتعليم الفني والتطوير التكنولوجي.

وقام  “أبوزيد ” بجولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة الامتحانات بمتابعة لجنة الشاطبي الميكانيكية العسكرية ، وذلك بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني وعلا سليمان مدير عام إدارة وسط وأحمد فتحي مدير إدارة التعليم الصناعي، وشدد في تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومدير عام التعليم الفني وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

 كما شدَّد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية .

وأكد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الصادرة في الكتاب الدوري رقم 22 في مايو الجاري، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة  وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وتم التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

امتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية

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الإسكندرية امتحانات الدبلومات الفنية المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 77 لجنة القرارات الوزارية

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