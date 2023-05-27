محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات شهادة الدبلومات الفنية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددًا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس مدينة بنها "صناعي، تجاري، فندقي"، للعام الدراسى 2023/ 2024، التى بدأت اليوم السبت بمادتىّ اللغة العربية، والتربية الدينية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين.

وتفقد الهجان الامتحانات بمدرسة الثانوية الفندقية بمدينة بنها ومدرسة أنس بن مالك للتعليم التجاري ومدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات، واطمأن الهجان على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الدبلومات الفنية والصناعية والزراعية والفندقية عددهم 49663 طالبًا وطالبة وعدد اللجان 161 لجنة، حيث يبلغ عدد طلاب الثانوية الصناعي 24673 طالبًا وطالبة موزعين على 79 لجنة، ويبلغ عدد طلاب القسم الزراعي 5302 طالبًا وطالبة موزعين على عدد 18 لجنة، ويبلغ عدد طلاب الثانوي التجاري 16066 طالبًا وطالبة موزعين على 54 لجنة، وعدد طلاب الثانوى الفندقي يبلغ 3622 طالبًا وطالبة موزعة على 10 لجان، وانتهت الامتحانات العملية والمعملية يوم 25/5، وتبدأ الامتحانات التحريرية اليوم السبت الموافق 27/5/2023 وستنتهي يوم الخميس الموافق 8/6/2023، كما قامت مديرية التربية والتعليم بتجهيز عدد 12 استراحة للرجال، وعدد 12 استراحة للسيدات للسادة المدرسين والقائمين على سير الامتحانات وتجهيزها بالإعاشة اللازمة.