السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصانع إنتاج الكوارتز توفر فرص عمل للشباب وتعد طفرة بقطاع التعدين

النائب مصطفى سالمان
النائب مصطفى سالمان

قال مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، الذي يعد أول مشروع صناعي متكامل لإنتاج خام الكوارتز، المعروف باسم "الذهب الأبيض" والأول من نوعه في مصر والدول العربية والإفريقية، من حيث تكامل العملية الإنتاجية يعد إضافة جديدة للمشروعات القومية التي تعمل على إنشائها الدولة وتعد تلك المصانع بمثابة طفرة كبيرة في قطاع التعدين.

وثمن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، على إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من الفرص المتاحة، وأن الدولة عازمة على استكمال مشروع مجمع إنتاج الكوارتز بأسرع وقت، لافتًا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي يعكس مدى اهتمام الدولة بإزالة المعوقات أمام الصناعة ودفع عجلة التنمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن صناعة الكوارتز توفر فرص عمل كبيرة للشباب، حيث إن الكوارتز المصري يدخل في العديد من الصناعات العالمية، منها الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، والخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية، كما أن مصر تعد من أكبر الدول التي تملك احتياطات من الكوارتز.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروع يسهم في توفير خام الفوسفات لتعظيم الاستفادة منه بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن، حيث يتم استخراج وطحن خامة الألبايت منها صناعة السيراميك والخزف والأدوات الصحية بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن سنويًا.

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