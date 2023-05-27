تقديم خدمات طبية خلال قوافل سكانية وبيطرية بالبحيرة

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظة البحيرة، بتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، قافلة سكانية بقرية "الإسراء والمعراج" وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم الكشف على 56 سيدة من خلال العيادة المتنقلة وتقديم المشورة لعدد 33، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لعدد 12 سيدة.

كما قامت مديرية الطب البيطري برش 500 أغنام و17 أبقار و10 جاموس وكشف باطنة لعدد 132 رأس ماشية، وتم إلقاء محاضرة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية منها والمبادرة الرئاسية لمراكز تجميع الألبان، وتنفيذ حملة لجمع القمامة ورفع التجمعات بنطاق القرية، وتوفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المصنع وسيارة سلع غذائية.

️وتم الرد على استفسارات المواطنين حول معاش تكافل وكرامة، وتم عمل ورشة رسم وتلوين للأطفال لتنمية المواهب والقدرات والاستفادة الذهنية من العطلة الصيفية.

وخلال القافلة تم تنظيم ️ ️ندوة بعنوان: "الخلفة مسئولية.. شارك في التنمية" للتوعية بأخطار الزيادة السكانية وجهود الدولة للتنمية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية تضافر الجهود نحو القضاء على الأمية ومحاربة الزواج المبكر للقاصرات حفاظًا على صحتهم.