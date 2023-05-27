السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

تقديم خدمات طبية خلال قوافل سكانية وبيطرية بالبحيرة

القافة
القافة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظة البحيرة، بتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، قافلة سكانية بقرية "الإسراء والمعراج" وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم الكشف على 56 سيدة من خلال العيادة المتنقلة وتقديم المشورة لعدد 33، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لعدد 12 سيدة.

كما قامت مديرية الطب البيطري برش 500 أغنام و17 أبقار و10 جاموس وكشف باطنة لعدد 132 رأس ماشية، وتم إلقاء محاضرة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية منها والمبادرة الرئاسية لمراكز تجميع الألبان، وتنفيذ حملة لجمع القمامة ورفع التجمعات بنطاق القرية، وتوفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المصنع وسيارة سلع غذائية.

️وتم الرد على استفسارات المواطنين حول معاش تكافل وكرامة، وتم عمل ورشة رسم وتلوين للأطفال لتنمية المواهب والقدرات والاستفادة الذهنية من العطلة الصيفية.

وخلال القافلة تم تنظيم ️ ️ندوة بعنوان: "الخلفة مسئولية.. شارك في التنمية" للتوعية بأخطار الزيادة السكانية وجهود الدولة للتنمية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية تضافر الجهود نحو القضاء على الأمية ومحاربة الزواج المبكر للقاصرات حفاظًا على صحتهم.

الاستراتيجية القومية ارة الصحة الخدمات الصحية التخصصات الطبية التخصصات الطبية المختلفة الزيادة السكانية

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 27-5-2023 فى محلات الصاغة

"الحاج" و"الغريب" يحضران مجلس الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

وزيرة البيئة: مهدنا الطريق لـ130 صناعة تتبنى فكر الاقتصاد الدوار فى مصر

نظر 5 طعون أقامها مرتضى منصور فى قضايا سب "الخطيب" ومحامى الأهلى اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى!(3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)