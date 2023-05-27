السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر خيرت يلتقى جمهوره فى حفلين بالأوبرا خلال يونيو

الموسيقار العالمي
الموسيقار العالمي عمر خيرت

اتفق الموسيقار العالمي «عمر خيرت» على إحياء حفلين ضخمين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يومي الإثنين والثلاثاء 12 و13 يونيو، رفقة أوركسترا أوبرا القاهرة، وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، ضمن سلسلة حفلاته الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، لعام 2023.

أسعار تذاكر حفلي عمر خيرت بالأوبرا وموعد الحجز

ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر الخاصة بالحفلين، خلال الأسبوع الجاري، على الموقع الرسمي الخاص بالحجز الإلكترونى لدار الأوبرا، إلى جانب شباك التذاكر بالدار، وتنقسم أسعارها إلى ثلاث فئات: الأولى بمبلغ 960 جنيهًا، والثانية بمبلغ 760 جنيهًا، والثالثة بمبلغ 460 جنيهًا.

ويبدأ الحفلان في تمام الثامنة والنصف مساءً، ويعزف خلالهما «خيرت» باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسى والهادئ الرومانسى، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: «هي دي الحياة»، «في هويد الليل»، «رابسودية عربية»، «فيها حاجة حلوة»، «إمتى الزمان يسمح يا جميل»، «أندلسية»، «إعدام ميت»، «الخواجة عبدالقادر»، «جيران الهنا»، «النوم في العسل»، «صابر يا عم صابر»، «مافيا»، «عارفة»، «عم أحمد»، «البخيل وأنا»، و«100 سنة سينما».

وتعد حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، ما يسبب تكدسًا من الجمهور على حضور الحفل بدار الأوبرا.

وكان قد تم تكريم الموسيقار عمر خيرت الأسبوع الماضي، خلال فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وحصد جائزة شخصية العام الثقافية، تكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود، وانطلاقا من كون إمارة أبوظبي عاصمة للفن والإبداع، ومصنفة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) "مدينة الموسيقى"، ونظرًا لاهتمام الإمارة الكبير بالموسيقى كجسر التقاء بين العالم العربي والثقافات الأخرى، وتسهم بشكل هائل في تعزيز الانفتاح والتبادل الثقافي ودعم هذا القطاع، مما يعزز فرصَ الاندماج والهوية عبر المجتمعات وبين الأجيال.

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