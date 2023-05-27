السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال
موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني 

ستُذاع مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مواصلة نغمة الانتصارات وتأمين مكانه في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2022-2023، خاصة بعد ضياع اللقب لصالح غريمه برشلونة.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على رايو فاليكانو بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

في المقابل، يرغب فريق إشبيلية، تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه لويس مينديليبار، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويدخل فريق إشبيلية هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما وقع في فخ التعادل السلبي مع ريال بيتيس، ثم تعادل مجددًا مع إلتشي بنتيجة 1-1، في الجولتين الماضيتين من الدوري الإسباني.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المكز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يتواجد إشبيلية في المركز العاشر برصيد 49 نقطة، خلف جيرونا صاحب المركز التاسع بفارق الأهداف.

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