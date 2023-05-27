السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انسيابية في الحركة المرورية بالقاهرة و الجيزة اليوم السبت 27 مايو

الحركة المرورية
الحركة المرورية

شهدت معظم الشوارع والميادين والطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وظهرت السيولة المرورية على الطريق الدائري في الاتجاهين السلام والهرم، لا سيما في منطقة نزلة قليوب ومنطقة المرج.

وظهرت انسيابية مرورية أعلى دائري السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهدت منطقة وسط البلد، انسيابية في الحركة المرورية بين السيارات أعلى كوبري أكتوبر، وميدان التحرير وشارع طلعت حرب وشارع الجلاء.

وظهرت سيولة في حركة سير المركبات وذلك في نطاق ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السير في جميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق مدينة حلوان والملك الصالح.

بينما شهد شارع فيصل والهرم وشارع ترسا والعروبة وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة حالة من السيولة المرورية، بالإضافة إلى محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر، وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان.

الشوارع الميادين الطرق والمحاور محافظتي القاهرة والجيزة الساعات الاولي

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