"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة تسجل 36 درجة

استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على قناة "dmc"، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس السبت ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدلًا في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشمالية الغربية، معتدلا ليلًا على الأنحاء كافة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فجاءت كما يلي:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة