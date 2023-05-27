محمد رياض يكشف استعدادات الدورة الـ16 من مهرجان القومي للمسرح

يحل الفنان محمد رياض ضيفا على الإعلامية لبنى عسل في برنامجها “الحياة اليوم” على شبكة تليفزيون الحياة على الهواء مباشرة بحلقة مختلفة في السابعة من مساء اليوم.

المهرجان القومي للمسرح



ومن المقرر أن يتحدث “رياض” لأول مرة عن المهرجان القومي للمسرح المصري ودورته القادمة وهي الدورة الـ16، ويرصد كواليس توليه المسئولية وما هي أول قراراته.

كما سيتحدث أيضا عن الورش التي ستتواجد ضمن فعاليات مهرجان هذا العام، وأهمها و أبرزها، وسيكشف عن العروض المتنافسة، وكذلك عدد الفنانين المكرمين لهذا العام، والمختلف في دورة هذا العام عن الدورات السابقة، كما يتحدث رياض عن تألقه في أعماله السابقة وآخها خلال الموسم الرمضاني الماضي وأشهر أعماله العالقة في اذهان الجمهور.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بتكليف الفنان محمد رياض، برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة لعام 2023.