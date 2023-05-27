السجن المشدد 10 سنوات لموظف في الشرقية لاتهامه بالنصب والتزوير

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، بمعاقبة موظف بمديرية الصحة بالشرقية، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة والأجهزة والأدوات المستخدمة المضبوطة، لقيامه بالنصب والتزوير مقابل الحصول على مبالغ مالية من عدد من المواطنين في القضية رقم 7005 لسنة 2022 ثان الزقازيق والمقيدة برقم 3140 لسنة 2022 كلى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي ومحمد عبدالستار.

البداية عندما أحالت النيابة العامة بجنوب الزقازيق المتهم، للمحاكمة الجنائية، وذلك لقيامه بارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهو خطابات تعيين والمنسوب صدورها لمديرية الشئون الصحية بالشرقية والكارنيهات المنسوبة " للهيئة العامة للرعاية الصحية - التأمين الصحي الشامل"، ذلك عن طريق الاصطناع الكلى بأن قام بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة وأمدها بالبيانات اللازمة وتزويرها وتحرير بياناتها على خلاف الحقيقة وتذييلها بتوقيعات تم نسبها زورا للمختصين بالجهتي آنفة سالفتي الذكر ومهرها بأختام لتلك الجهات فتمت الجريمة على النحو الوارد بالتحقيقات.